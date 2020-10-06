Кремль ответил на призыв бизнесмена к Путину вмешаться в карабахский конфликт

Президент России Владимир Путин знает о призыве основателя группы «Тройка Диалог», бизнесмена из российского списка Forbes Рубена Варданяна вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, эмоциональный фон автора обращения понятен.
Представитель Кремля также заметил, что сейчас все усилия России направлены на прекращение огня в Нагорном Карабахе и возобновление переговоров. «Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Москва активнее участвовать в решении конфликта.
5 октября Варданян записал видеообращение к Путину, российским военным и интеллигенции с просьбой вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Бизнесмен указал, что происходящее в Нагорном Карабахе — это бомба замедленного действия и главную опасность она представляет для России.
3 октября Песков назвал условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, Москва может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.
Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика подписали при посредничестве России протокол о перемирии. Однако боевые действия периодически возобновляются.