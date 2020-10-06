Фитнес-клуб предложил клиентам программу «12 лет рабства» и извинился за расизм

Британский фитнес-клуб PureGym принес извинения за пост о программе с названием «12 лет рабства», предложенной клиентам одного из его филиалов — пользователи социальных сетей сочли его проявлением расизма. Об этом сообщает The Independent.

Отделение фирмы в городе Данстейбле на востоке Англии 5 октября рассказало в Facebook о курсе тренировок, приуроченном к так называемому «месяцу истории чернокожих». «Рабство было тяжелым, этот курс — тоже тяжелый», — говорилось в посте с анонсом программы, названной в честь известного фильма о рабстве в США.

Многие подписчики страницы возмутились тем, что авторы программы сравнили несравнимые вещи, назвали пост оскорбительным и беспардонным и потребовали от компании извинений. PureGym принесла извинения и удалила пост.

Автор курса, чернокожий тренер, на следующий день высказался у себя в Instagram. Он подчеркнул, что не хотел никого задеть своей идеей и не согласен с обвинениями компании в расизме — лишь хотел выразить свою гордость за историю предков. Кроме того, сообщает издание, тренер сообщил, что ни разу за время работы в компании не столкнулся с расовой дискриминацией.

«Месяц истории чернокожих» отмечают в октябре — в течение этого месяца страны, причастные к работорговле и эксплуатации африканского коренного населения, обращают особое внимание на историю и идентичность своих темнокожих граждан. Эта акция зародилась в США, но перенята также Великобританией и другими странами.