В Garage Screen покажут «экранизации» авангардной музыки

В летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» пройдет двухдневный цикл аудиовизуальных перфомансов «Экранизация», подготовленный вместе с фестивалем экспериментальной музыки Fields. Объединившись с видео- и медиахудожниками, авангардные музыканты возьмутся за экранизацию собственных работ. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 9 и 10 октября. В первый день программы выступят авангардный гитарист Павел Додонов и художник TAU, саксофонист Александр Сереченко и художница Катя Пряник, а также Ансамбль детских музыкальных инструментов (ADMI).

На второй день запланированы выступления музыкального живописца X.Y.R. и видеохудожника Михаила Григорьева, авангардного сторителлера Zurkas Tepla и ударного квартета Drumazhur.

«Интерактивный пленэр под гитарную импровизацию, игрушечный спектакль, сопровождающий "пластмассовую" электронику, академический опус для четырех ударных установок, оборудованных пьезодатчиками, и нейросети, которые становятся режиссерами, — каждая визуализация обещает быть уникальной», — описали выступления артистов организаторы.

Fields — это музыкальный фестиваль, соединяющий различные жанры, культуры и поколения. С 2014 по 2018 он проходил в центральных парках Москвы — Музеоне, Парке Горького и Саду имени Баумана. С 2019 года событие выросло в самостоятельный проект.