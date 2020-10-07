Выступавшую за дружбу с Россией неофашистскую партию Греции признали преступной

Суд в Греции признал партию «Золотая заря», которая исповедовала неонацисткую и неофашистскую идеологию, преступной организацией. Об этом сообщает Associated Press.

Судья постановил, что семь бывших депутатов партии, включая ее лидера Николаос Михалолиакос виноваты в руководстве преступной организацией, а еще одиннадцать человек — в организации деятельности. Первым грозит до 15 лет заключения, вторым — до 10. Суд рассматривал сразу четыре пунктов дела, включая убийство греческого рэп-исполнителя Павлоса Фиссаса в 2013 году, который придерживался левых взглядов.

Отмечается, что во время оглашения приговора у здания суда собралось около 15 тысяч человек, там происходили стычки с полицией и бросали коктейли Молотова.

«Золотая заря» одно время была третьей политической силой в стране и выступала за стратегический союз и дружбу с Россией. При этом министерство иностранных дел России в докладе 2015 года «Неонацизм — опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права» назвало партию среди «организаций, исповедующих идеи неонацизма, расовой и национальной исключительности».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться