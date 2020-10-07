Россияне раскрыли причину выбора отдыха внутри страны. Выяснилось, что на подобное решение повлияла не только эпидемия коронавируса и закрытые границы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на которые ссылается RT.

Так, 58 процентов респондентов признались, что путешествовали по России из-за любви к стране. Еще 17 процентов опрошенных ответили, что у них не было визы для выезда за границу, а 9 процентов в целом не могут выезжать за рубеж.

Еще 16 процентов выбрали другой вариант ответа: например, кто-то ездил в другие города к родственникам, а кто-то просто любит определенные регионы.

В целом, отправиться в путешествие в этом году смогла почти половина россиян — 44 процента опрошенных. Еще 13 процентов планируют поездки до конца года.

Опрос проводился среди 1,7 тысячи человек.

Ранее россияне раскрыли направления, в путешествия по которым они не хотели бы отправляться. На первом месте оказались страны с нестабильной политической обстановкой, на втором — с плохими климатическими условиями, а на третьем — с пугающей флорой и фауной.