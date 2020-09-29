Россияне назвали лучшие места для новых знакомств в отпуске

Большинство российских туристов охотно заводят знакомства во время отпуска и готовы продолжать общение по его окончании. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, среди лучших мест для начала новых контактов россияне назвали транспорт — 66 процентов опрошенных чаще всего знакомятся в самолетах, поездах и автобусах. Еще 47 процентов инициируют общение в отелях, причем женщины это делают чаще мужчин.

Кроме того, 21 процент заводят друзей на экскурсиях и в ресторанах или кафе. На улицах осмеливаются познакомиться 17 процентов респондентов — уточняется, что женщинам это дается проще, чем мужчинам.

В августе 2019 года стало известно, что большинство российских путешественников заводили романтические знакомства в России, а именно — в Краснодарском крае. За такой вариант проголосовали 25 процентов респондентов. Российским женщинам доводилось начинать отношения в Турции так же часто, как на отечественном курорте. В этом признались 25 процентов опрошенных женщин.

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