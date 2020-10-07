Мигранты сутки пытали российского пенсионера ради денег

В Екатеринбурге двое мигрантов похитили и пытали пенсионера, чтобы узнать, где хранятся его сбережения. Об этом рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

По информации издания, подозреваемые в убийстве 76-летнего Валерия Положенцева знали его несколько лет. У российского пенсионера началась старческая деменция — он стал собирать на улицах и свалках старые вещи и нести их домой.

«Этим воспользовались мигранты. Они заманили его к себе в общежитие, пообещав отдать старые вещи», — рассказал источник. Он добавил, что подозреваемые связали пенсионера скотчем и начали пытать.

Мужчина часто ходил в кафе, где работали мигранты. «Гастарбайтеры работали в этом кафе подсобными рабочими два-три года, запомнили, что у старика много денег, и в итоге решились на похищение», — пишет издание.

Пенсионера подкараулили и затащили в подвал общежития, где его сутки били и пытали. В итоге Положенцев дал злоумышленикам ключи от своей квартиры, однако денег там мигранты не нашли. Тогда похитители увезли мужчину в лес и задушили, а его тело спрятали под рекламный баннер.

Отмечается, что один подозреваемый уже задержан, а второй успел сбежать в Таджикистан. Возбуждено уголовное дело.

В августе в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. 11 августа 2020 года в одном из домов в селе Блючанском (Чановский район) произошел пожар. После его ликвидации в доме нашли тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. У мужчины были ножевые ранения на шее, а у его сожительницы — травмы головы. По версии следствия, убийство совершил 26-летний ранее судимый местный житель. Семь лет назад мужчину посадили за имущественные преступления в отношении убитых пенсионеров.