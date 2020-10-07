Фестиваль «Мир знаний» опубликовал конкурсную программу

Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» опубликовал конкурсную программу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильмом открытия смотра станет картина «Я, Грета» Натана Гроссмана об активистке Грете Тунберг. В конкурсе обновленного кинофестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября, девять фестивальных хитов этого сезона из США, Канады, Австралии и Германии.

Помимо научно-популярных и образовательных конкурсных картин «Мир знаний» предложит ознакомиться с тремя внеконкурсными авторскими программами. Смотр проведет совместно с изданием «Альпина нон-фикшн» и магазином «Порядок слов» книжную ярмарку, онлайн-лекцию о будущем медиа при участии кинокритика Антона Долина, а также cайт-специфическую звуковую инсталляцию от саунд-художника Бориса Шершенкова.

«Тема фестиваля в этом году, ставшем переломным для всех, — пересборка будущего», — рассказал Константин Шавловский, программный директор «Мира знаний». Комментируя программу смотра, он отметил, что кураторы обратились к интуициям французского социолога науки и философа Бруно Латура, предложившего «разочароваться» в науке и взглянуть на то, как и почему она производится в современном мире.