Пашинян предупредил об опасности конфликта в Карабахе для России

Конфликт в Нагорном Карабахе опасен для России и всего мира из-за террористов, присутствующих на Южном Кавказе. Об этом в интервью РБК предупредил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, участие боевиков в военных действиях между Арменией и Азербайджаном означает, что они расширяют место своего обитания. «То есть получается, что у террористов при помощи Турции и Азербайджана появляются новые и новые территории, где они могут проявить себя. Давайте представим, что как-то этот конфликт заканчивается — после этого что они будут делать? Без сомнения, часть этих террористов останется в регионе и будет действовать там», — добавил Пашинян.

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Он сообщил, что боевики уже наводят порядки в некоторых азербайджанских селах и это ставит вопрос, насколько официальный Баку контролирует ситуацию в собственной стране. «Потому что, если где-то в любой нормальной стране действуют террористы, нормальная власть должна работать над их уничтожением, а не предоставлять им возможность не только действовать без каких-либо препятствий, но еще и устанавливать собственные порядки», — отметил армянский премьер.

5 октября бизнесмен из российского списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, военнослужащим и интеллигенции страны с просьбой вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Бизнесмен указал, что происходящее в Нагорном Карабахе — это бомба замедленного действия, и главную опасность она представляет для России.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.