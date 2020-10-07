Путин заявил об обязательствах России и указал на бои за пределами Армении

У России перед Арменией есть определенные обязательства в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подтвердил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в среду, 7 октября.

«Но боевые действия ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что постоянно контактирует с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у руководства республики по поводу качества исполнения Москвой союзнических обязательств не возникает.