Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут в Москве

Переговоры, которые должны послужить урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, пройдут в Москве 12 октября. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters.

Отмечается, что первый этап переговоров с участием Франции, России и США, состоится 8 октября в Женеве, а в понедельник второй — в Москве. Стороны настроены положить начало диалога для будущих переговоров Армении и Азербайджана. В Париже при этом считают, что Турция также вовлечена в упомянутый конфликт на Южном Кавказе.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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