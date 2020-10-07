Ученые нашли в шпинате источник для питания батарей. По мнению специалистов, в будущем таким образом можно будет обеспечивать энергией все — от электромобилей до военной техники. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи из Американского университета преобразовали шпинат в углеродные наночастицы, которые помогают ускорить реакцию восстановления кислорода в топливных элементах и металло-воздушных батареях. В ходе исследования выяснилось, что шпинат по активности и стабильности превосходит катализаторы из платины. Кроме того, он стоит гораздо дешевле.

Ученые вначале промыли, выжали сок, затем высушили и измельчили растение. После этого нанесли на него слой азота для лучшей производительности. В результате получились углеродные нано-пластины, напоминающие лист бумаги, однако толщиной не более человеческого волоса.

Такие катализаторы нужны для того, чтобы ускорить реакцию восстановления кислорода, что приведет к получению достаточного тока и создания энергии.