Телеведущая раскрыла секреты молодости в 55 лет

Британская телеведущая Соня Крюгер (Sonia Kruger) рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме в 55 лет. Об этом сообщает The Daily Mail.

Журналистка раскрыла четыре критерия, которые позволяют ей выглядеть моложе своих лет. Во-первых, Крюгер занимается спортом с личным тренером дважды в неделю. Она подтягивается, отжимается и выполняет упражнения с отягощением. После каждой тренировки она несколько минут посвящает кардионагрузкам.

Второй секрет заключается в том, что телеведущая соблюдает диету: в частности, она старается избегать обработанные углеводы, которые содержатся в макаронах, хлебе и белом рисе. Однако периодически она позволяет себе сорваться и есть практически любую еду.

В обычный день Крюгер предпочитает завтракать йогуртом с медом и орехами. На обед она ест зеленый салат с нежирным мясом (курица или рыба). Ужин тоже состоит из нежирного мяса и овощей.

Третий элемент поддержания хорошей физической формы — танцевальные и музыкальные тренировки. Она отметила, что достаточно посмотреть на великолепное телосложение танцоров, чтобы увидеть потенциал их тренировок.

Последним пунктом Крюгер назвала правильный уход за кожей, включающий ее любимые косметические средства, которые она наносит их по утрам и вечерам.

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