Ураган поднял цены на нефть

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 2,6 процента и достигла 43,08 доллара за баррель впервые с 21 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 43,19 доллара. Цена нефти сорта WTI выросла на 2,34 процента, до 41,17 доллара за баррель, в ходе торгов она поднималась до 41,39 доллара.

Котировки пошли вверх на фоне опасений вокруг предложения сырья: часть добычи в Мексиканском заливе пришлось приостановить из-за урагана «Дельта», который движется в сторону США. По информации Reuters, нефтедобывающие компании эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день.

Кроме того, есть опасения насчет добычи в Норвегии. Нефтедобывающая компания Equinor предупредила, что из-за забастовки работников добыча на месторождении Johan Sverdrup в Северном море может быть временно приостановлена.

По мнению аналитиков, цена на баррель упадет до 36-38 долларов, но одновременно верят, что повторения апрельского провала с падением цен до 25 долларов долларов и ниже не будет. Снижение цен обусловлено тем, что страны в мире в той или иной степени вынуждены снова вводить карантинные ограничения. Всего с наступлением осени Brent потеряла почти 15 процентов стоимости.