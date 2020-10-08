Торговые войны обошлись миру в триллионы долларов

Торговые войны и другие протекционистские меры в исполнении правительств разных стран обошлись мировой экономике в 10 триллионов долларов. Именно на такую сумму к 2025 году уменьшится глобальный ВВП из-за снижения импорта, подсчитали аналитики компании Boston Consulting Group совместно с инвестбанком HSBC (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Многотриллионные потери ожидают мировую экономику в том случае, если правительства разных стран не откажутся от пошлин и других барьеров, мешающих международной торговле и призванных защитить местных производителей на домашнем рынке. Особенно существенными потери будут на фоне продолжающегося кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

10 триллионов долларов может потерять мировая экономика к 2025 году при сохранении и усилении протекционистских мер

Авторы составили два сценария, каждый из которых описывает торговые взаимодействия между странами «Большой двадцатки». Первый подразумевает высокий уровень свободы торговли с минимальными ограничениями, второй — напротив, максимально возможное их количество с дальнейшим усилением в будущем.

При первом сценарии совокупная стоимость товаров, поступающих на международный рынок, ежегодно увеличивается на 2-2,6 процентных пункта, а мировой ВВП — на 1,8-2,3 процентных пункта. Второй сценарий будет означать прекращение роста объема внешнеторгового оборота, а вместе с ним и глобального ВВП уже со второго года. При этом авторы не рассматривали рынок услуг, ограничившись товарами, что может означать еще больший потенциальный ущерб.

Положительный эффект при отказе от протекционистских мер может достигнуть 6,3 триллиона долларов к 2025 году, отрицательный при их сохранении и наращивании — 4,9 триллиона. Аналитики отмечают, что в условиях пандемии коронавируса свободная торговля способна принести выгоду как отдельным странам, так и мировому сообществу в целом.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо усиливать роль и значимость международных институтов, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), создать общеупотребимый свод правил, нацеленных на снижение протекционизма и его влияния на экономику, а также планомерно внедрять технологии электронной коммерции.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения ограничительных пошлин на ряд китайских товаров. Впоследствии Пекин ответил зеркальными мерами, а к противостоянию присоединились другие страны, включая Евросоюз. В январе 2020-го США и Китай заключили первую фазу глобальной сделки, которая должна была положить конец торговой войне. Она предусматривала увеличенные закупки Китаем американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако ее полноценное исполнение и подготовка второй фазы были сорваны из-за резкого снижения глобального спроса на фоне кризиса.