Военные экологи собрали 150 тонн металлолома на острове Врангеля

Военные экологи завершили запланированные на 2020 года работы по очистке от металлолома острова Врангеля и собрали 150 тонн металлического мусора, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Лом складировали и подготовили в вывозу в районе бухты Сомнительная (аэродром Звездный). В 2021 году его заберет судно сторонней организации. «Кроме того, в этом районе развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО», — сказано в публикации.

В этом году на острове работали более 45 военнослужащих, у них было около десяти единиц техники и специального технологического оборудования, в том числе бульдозер, самосвалы, погрузчик, современные автомобильные краны, оборудование для разделки металлолома.

Мусор и металлические бочки остались на острове от объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз.

На острове Врангеля временно проживают метеорологи, военные и сотрудники заповедника, постоянного населения нет.

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