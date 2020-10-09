Женщина отметила годовщину свадьбы и в одночасье стала долларовой миллионершей

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, женщина получила в подарок от сына лотерейный билет и в одночасье стала долларовой миллионершей. Об этом сообщается на сайте Virginia Lottery.

Шаррондароус Гуд-Берроуз (Charrondarous Goode-Burroughs) отметила годовщину свадьбы и после празднования проверила подаренный сыном лотерейный билет от Virginia Lottery. Она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла миллион долларов (77,2 миллиона рублей).

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«На нем было написано миллион долларов, но я не понимала, что это мой выигрыш, — вспоминает она. — Я не могу поверить! Я до сих пор пытаюсь это осознать».

Гуд-Берроуз предложили два варианта: получать миллион долларов частями в течение 30 лет, либо уплатить налоги и забрать 602 тысячи долларов (46,5 миллиона рублей) наличными. Победительница предпочла второй вариант. Она пока не решила, как распорядится денежным призом.

Магазин, продавший выигрышный билет, получит бонус в 10 тысяч долларов (около 772 тысяч рублей).

Ранее жительница австралийского острова Бриби, штат Квинсленд, рассказала, как скромный подарок сестры на день рождения принес ей огромное богатство. Именинница получила от сестры выигрышный билет мгновенной лотереи.