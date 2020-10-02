Скромный подарок сестры на день рождения озолотил именинницу

Жительница австралийского острова Бриби, штат Квинсленд, рассказала, как скромный подарок сестры на день рождения принес ей огромное богатство. Ее слова приводит сайт The Lott.

Именинница, пожелавшая сохранить анонимность, получила от сестры в качестве подарка билет мгновенной лотереи. «Вы только представьте, как я удивилась, когда стерла защитный слой, — говорит она. — Это был полнейший шок».

Подаренный билет озолотил австралийку на ближайшие пять лет — в течение этого периода она будет получать тысячу австралийских долларов (55,6 тысячи рублей) еженедельно. «Это определенно лучший подарок в моей жизни!» — подчеркивает победительница.

Австралийка планирует потратить денежный приз на новую машину и путешествия.

Ранее в американском штате Вирджиния муж получил в подарок от жены лотерейный билет, который оказался выигрышным. Американец разбогател на миллион долларов (77,8 миллиона рублей по текущему курсу).