Установлена роль спутника российской студентки в ее исчезновении с катера

Спутник российской студентки Лилии Бирулиной, которая пропала после катания в море на катере, не совершал насилия в отношении девушки, однако следователи установили его роль в произошедшем, сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Картину восстановили после исследования на полиграфе и изучения оборудования судна. Следствие установило, что в результате неправильного управления судном сложились обстоятельства, «при которых капитан не смог своевременно помочь» девушке и спасти ее.

Следователи продолжают допрос мужчины, а также решают вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Студентка Лилия Бирулина исчезла в Севастополе 29 сентября, когда вместе со спутником вышла на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Мужчина рассказывал, что девушка пропала во время купания. Якобы он пытался доплыть до нее, но начал уходить под воду сам, после чего катер отнесло в сторону, и он поплыл к берегу один.