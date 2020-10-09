США одобрили продажу истребителей F-35 еще одному соседу России

Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии 64 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает РИА Новости.

Сумма потенциальной сделки может составить до 12,5 миллиарда долларов. Помимо этого, Финляндия сможет приобрести 50 истребителей F/A-18E, восемь F/A-18F и 14 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G на общую сумму до 14,7 миллиарда долларов.

Истребители F-35 имеются на вооружении таких соседствующих с Россией стран, как Норвегия и Япония, а в январе 2020 года контракт на поставку данной техники заключило правительство Польши. Этими самолетами активно вооружаются Великобритания, частично участвующая в их производстве, ряд европейских государств, а также Израиль и Австралия.