В прибрежных водах австралийского города Эсперанс, штат Западная Австралия, мужчина столкнулся в океане с акулой и бесследно исчез. Власти ведут поисково-спасательную операцию, пишет News.com.au.

В пятницу, 9 октября, в 10:45 по местному времени полицию проинформировали о возможном нападении акулы в популярном месте для серфинга. Патрульные, скорая помощь, спасатели и сотрудники рыболовной отрасли приступили к поискам взрослого мужчины, который, предположительно, стал жертвой опасного хищника.

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Премьер-министр штата Марк Мак-Гован сообщил, что местный серфер, отец двоих детей, безуспешно пытался вытащить жертву из воды, после чего обратился за помощью к полицейским. «В Эсперансе случилось очень, очень серьезное и, вероятно, трагичное происшествие», — подчеркнул политик.

Полиция Западной Австралии подтвердила, что на месте происшествия обнаружили доску для серфинга, однако ее владельца так и не нашли. Побережье в районе залива Уайли временно закрыто для посещения.

Австралиец пропал в том же месте, где в апреле 2017 года акула убила 17-летнюю Летицию Брауэр (Laeticia Brouwer). Правоохранители настоятельно призывают местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не посещать участок, закрытый для проведения расследования.

В прошлом году сообщалось, что на французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. В желудке пойманного хищника обнаружили его руку.