Названо число погибших мирных жителей в Карабахе

C начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли 25 мирных жителей, еще 102 — были ранены. Такую цифру назвал омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, передает «Sputnik Армения».

Среди 25 погибших — 9 женщин и один ребенок. В числе раненых также есть дети.

Бегларян отметил, что с начала гуманитарного перемирия были убиты не менее пяти мирных жителей: четверо — в Гадруте и один — в селе Шош.

Омбудсмен утверждает, что Азербайджан намеренно наносил удары по мирному населению, применяя оружие высокой точности.

Кроме того, в руках азербайджанских вооруженных сил остаются тела армянских военнослужащих. Есть доказательства, что противник применил к ним действия, запрещенные международным гуманитарным правом, сказал Бегларян.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта. 9 октября главы МИД двух республик приехали в Москву на переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны согласились объявить перемирие и приступить к субстантивным (предметным) переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ.