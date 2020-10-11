Алиев увидел в российских СМИ «оголтелую антиазербайджанскую пропаганду»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК заявил, что во время боев в Нагорном Карабахе в некоторых российских СМИ велась пропаганда против его страны.

«На некоторых российских каналах мы видим оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, фальсификацию, манипуляцию, несбалансированный состав участников ток-шоу», — отметил Алиев.

Он заявил, что «на ведущих российских каналах» оскорбляли народ и президента Азербайджана. Все это «не добавляет авторитета России» в республике и «может когда-то привести к определенным сложностям», подчеркнул Алиев.

«Я этот вопрос доводил до российского руководства», — отметил президент Азербайджана.

Он добавил, что у Баку и Москвы есть планы по дальнейшему развитию сотрудничества, страны активно работают по пяти дорожным картам. «Но вот та информационная атака, с которой мы столкнулись с российскими медиа за это время, конечно, она нанесла большой вред общественному восприятию России», — заключил Алиев.

Ранее Алиев призвал армянского премьера Никола Пашиняна поблагодарить Владимира Путина за то, что Россия «в очередной раз пришла на спасение Армении».

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта. Спустя почти две недели военных действий главы МИД двух республик приехали в Москву на переговоры при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Переговоры длились девять часов. Стороны решили объявить перемирие и приступить к «субстантивным» (предметным) переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ.