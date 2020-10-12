Армения сообщила об уничтожении азербайджанского Су-25

Министерство обороны Армении заявило, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) уничтожили азербайджанский штурмовик Су-25. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Пресс-секретарь министерства Шушан Степанян рассказала, что азербайджанские ВВС под прикрытием турецких F-16 применяют штурмовую авиацию вдоль всей линии фронта. «Подразделения ПВО Арцаха в северо-восточном направлении сбили одну единицу Су-25 противника», — утверждает Степанян.

Всего с начала обострения конфликта в Карабахе Азербайджан потерял 18 самолетов, добавила пресс-секретарь Минобороны.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях.

9 октября министры иностранных дел двух республик прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России.

10 октября в 12:00 было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов. Власти непризнанной НКР заявили, что азербайджанские войска 12 октября пытались захватить город Гадрут.