Спрогнозирована продолжительность аномального тепла в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал продолжительность аномального тепла в России в беседе с РИА Новости.

«В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей "золотой осенью"», — отметил он.

Однако, по словам Вильфанда, к концу рабочей недели циркуляция изменится и воздушные массы будут северо-западные. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы, но только на 2-4 градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали на территории России аномальную зиму. По данным специалистов, температурные аномалии будут наблюдаться с октября по март, они станут разнонаправленными — большинству жителей страны стоит ожидать февраль холоднее, чем в 2019 году, но при этом в некоторых регионах спрогнозирована температура выше нормы.