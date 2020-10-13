«Газпром» разместил вечные евробонды на 1,4 миллиарда долларов и миллиард евро

«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка, разместил корпоративные бессрочные еврооблигации в долларах и евро — объемом 1,4 миллиарда долларов и миллиард евро, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций компании привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро», — сказал Шулаков.

Ставки купонов составили 4,6 и 3,9 процента годовых соответственно. При этом около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80 процентов.

По словам Шулакова, команда «Газпрома» выбрала «один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша». Размещение состоялось в условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона — с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций, добавил первый вице-президент банка.

Первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5 процентов для транша в долларах США и 4,375-4,5 процента для транша в евро. В целом, удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах США и на 60 базисных пунктов в евро соответственно, подытожил Шулаков.

Ранее в июне «Газпром» разместил выпуск долларовых еврооблигаций объемом один миллиард долларов со ставкой купона 3 процента. До этого в апреле компания успешно выпустила пятилетние еврооблигации на сумму один миллиард евро со ставкой 2,95 процента годовых.

