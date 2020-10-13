Минздрав Украины предложил продлить карантин до конца года

Минздрав Украины предложил до конца года продлить действие карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

Министерство инициирует продление карантина на заседании правительства 13 октября.

«Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», — добавил Ляшко.

С начала пандемии на Украине было выявлено более 270 тысяч случаев заражения. Выздоровели 116 тысяч пациентов, скончались 5122. За последние сутки зафиксировано 5133 новых случая инфицирования. Больше всего зараженных обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (397) и Львовской области (341).

С 1 августа в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой из них установлены различные карантинные ограничения. 26 августа правительство продлило действие адаптивного карантина до конца октября.