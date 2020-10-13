Ведущая назвала менопаузу худшими днями в жизни и сравнила с наркозависимостью

Британская телеведущая Давина МакКолл (Davina McCall) рассказала, что борьба с симптомами менопаузы напомнила ей те дни, когда она была наркозависима. Об этом пишет The Mirror.

52-летняя мать троих детей заявила, что когда у нее началась менопауза, она первое время не могла понять, что с ней происходит. «Я понятия не имела, что это такое. Мне об этом никто не говорил, меня не учили этому в школе», — отметила телеведущая.

МакКолл сравнила симптомы менопаузы с тем, что она испытывала при героиновой зависимости, и назвала это худшими днями. Так, она просыпалась в холодном поту, поэтому ей приходилось класть на кровать полотенца. «Это действительно напомнило мне время, когда я употребляла, и это ужасно», — добавила женщина.

Из-за менопаузы МакКолл начала огрызаться на детей и класть вещи в несвойственные для них места. Например, она неоднократно находила ключи в холодильнике, а телефон в мусорном ведре.

Телеведущая поняла, что у нее менопауза, только после разговора с двоюродным братом. Она также добавила, что справиться с симптомами ей помогла заместительная гормональная терапия, которая «творит чудеса».