В популярном у туристов арктическом регионе России стало больше медведей

Популяция бурых медведей в Мурманской области, популярной у российских туристов, увеличилась в 2020 году. Об этом сообщает «СеверПост». По данным министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, их количество за прошедший год увеличилось на 12 процентов.

В 2019 году численность бурого медведя составляла 994 особи, на данный момент их число в регионе достигло 1118.

Несмотря на увеличение числа медведей, количество обращений из-за вторжения животных в города и села в весенний и летне-осенний периоды сократилось, отмечают в издании.

Ранее в пресс-службе МЧС россиянам разъяснили правила общения с медведем в лесу. При встрече с хищником важно не паниковать, а также не нему спиной, пытаться убежать и смотреть в глаза. Зверя нужно напугать чем-то неожиданным и крупным. Например, можно поднять шум, бросить камень в приближающееся животное или распахнуть плащ.