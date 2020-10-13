Роспотребнадзор рассказал о «повзрослевшем» коронавирусе

Коронавирус стал чаще поражать людей старше 65 лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает РИА Новости.

Эпидемиолог сравнил весеннее и летнее обострение вируса. Весной, по его словам, наиболее часто инфекция распространялась среди лиц молодого возраста — от 20 до 60-летнего возраста. Согласно осенним сводкам, инфекция «повзрослела» и «в основном перебросилась на лиц 65+». Горелов напомнил, что именно в этом возрасте коронавирусная инфекция переносится тяжелее. При этом он отметил, что COVID-19 по-прежнему активен среди молодежи.

Ранее в Минздраве назвали ситуацию с распространением коронавируса в России тревожной. За последние сутки в стране выявили 13 868 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, а число смертей от COVID-19 достигло рекордных значений — показатель превысил 200 человек и на 13 октября составил 244.