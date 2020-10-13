Звезда PornHub объявил о завершении карьеры

Звезда PornHub Райан Кример (Ryan Creamer), известный своими юмористическими роликами, в которых он показывает примеры уважительного отношения к партнеру, обыгрывает различные стереотипы и клише, но не занимается сексом, объявил о завершении своей карьеры на порносайте. Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня, спустя два года с того дня, как я все это начал, я завершаю свою карьеру на PornHub. Эти видео принесли в мою жизнь очень много веселья, надеюсь, и в ваши жизни тоже», — написал Кример, поблагодарив всех зрителей, которые смотрели его ролики.

В комментариях многие отблагодарили мужчину за его видео. Некоторые посчитали окончание его карьеры одним из череды плохих событий, с которыми они столкнулись в 2020 году. «Теперь это официально худший год», — написал @hasselhoff_son. «Уже скучаем по тебе», — добавил в комментариях к посту официальный аккаунт PornHub.

В августе Кример рассказал о том, как решил начать карьеру на PornHub. Он давно увлекался комедией и импровизацией, поэтому, обнаружив, что на сайте легко пройти верификацию, решил воспользоваться этой возможностью. Кример отметил, что родители не были в восторге от его идеи, однако мать пришла вместе с ним на премию PornHub Awards.