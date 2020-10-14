Клиенты оставили миллиарды рублей на сайте любимого дешевого бренда россиян

Британский интернет-магазин одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, стал в четыре раза популярнее за время пандемии коронавируса. Об этом пишет The Times.

Компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере 142 миллионов фунтов стерлингов за текущий год (14,3 миллиарда рублей), тогда как в 2019 году этот показатель достиг 33,1 миллиона фунтов стерлингов (3,3 миллиарда рублей). Примечательно, что эта цифра на 10 миллионов фунтов стерлингов превышает соответствующие прогнозы аналитиков.

В течение года у интернет-магазина появилось более трех миллионов новых клиентов, которые оставили на сайте миллиарды рублей. Так, общее число покупателей выросло до 23,4 миллиона, а объем продаж увеличился на 19 процентов — до 3,26 миллиарда фунтов стерлингов (в сравнении с показателями предыдущего года).

Ретейлер заявил о «хорошем начале» нового финансового года и сообщил, что его склад и производство работают на нормальном уровне.

В сентябре клиенты обругали Asos после того, как им доставили поношенные вещи. Покупатели, получившие посылки с грязными, мятыми и пропитанными чужим парфюмом вещами, обвинили компанию в недобросовестности и начали делиться своими историями в соцсетях.