Трехлетний ребенок умер в России после трех месяцев отказов в госпитализации

Жительница Ханты-Мансийска подала в суд на областную больницу после гибели трехлетнего сына, потребовав наказания для врачей и компенсацию в 10 миллионов рублей, сообщает Муксун.fm.

Весной 2020 года родители обратились в клинику, когда у ребенка поднялась температура до 39,9 градусов. Анализы показали низкий уровень гемоглобина, медики выписали антибиотики и отправили семью лечить мальчика дома. За три месяца лечение не помогло. К тому моменту ребенок перестал есть, его кормили детским питанием через шприц. Каждые два дня мать сама приносила сына ко врачам и просила о госпитализации, но ей сообщали, что мест в больнице нет, все койки заняты зараженными коронавирусом.

Мальчика согласились положить в реанимацию, когда родительница в очередной раз принесла его в клинику и отказалась уходить. Медики предположили, что возможен лейкоз, и через два часа на вертолете их отправили в Нижневартовск. После обследования выяснилось, что произошло поражение внутренних органов вирусом герпеса, из-за потери крови показатель гемоглобина составлял 68 при норме 150. Заболевание обнаружили слишком поздно, спасти ребенка не удалось.

«Он плакал и мучился, представляете, организм был весь поражен этими язвами. Конечно, ему больно было кушать», — сказала мать журналистам. Она предположила, что обычное эндоскопическое исследование пищевода и желудка могло выявить болезнь, и ее сын был бы жив.

После смерти мальчика были проведены две проверки. Региональный департамент здравоохранения нашел «дефекты в оформлении медицинской документации и несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил». Проверка, проведенная страховой компанией, выявила недочеты в оказании медпомощи и оформлении первичной медицинской документации.