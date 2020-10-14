Сербия пообещала никогда не вступать в НАТО

Сербия будет защищать свою территорию, при этом не вступая ни в какие военные структуры. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его цитирует ТАСС.
Он пообещал, что Сербия никогда не пойдет в НАТО или другой военный альянс. По словам Вучича, страна останется самостоятельным, независимым и свободным государством.
Президент Сербии также рассказал, что намерен продолжать сотрудничество с Россией. Об этом он якобы напрямую заявил представителям Евросоюза.
«Когда недавно еврокомиссар, ответственный за расширение ЕС, был в Белграде, я, стоя рядом с ним на пресс-конференции, открыто сказал, что горжусь нашими дружественными отношениями с Россией, несмотря на то, что критика на этот счет содержалась в докладе Еврокомиссии о Сербии», — подчеркнул Вучич.