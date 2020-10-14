Сербия пообещала никогда не вступать в НАТО

Сербия будет защищать свою территорию, при этом не вступая ни в какие военные структуры. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его цитирует ТАСС.

Он пообещал, что Сербия никогда не пойдет в НАТО или другой военный альянс. По словам Вучича, страна останется самостоятельным, независимым и свободным государством.

Президент Сербии также рассказал, что намерен продолжать сотрудничество с Россией. Об этом он якобы напрямую заявил представителям Евросоюза.

«Когда недавно еврокомиссар, ответственный за расширение ЕС, был в Белграде, я, стоя рядом с ним на пресс-конференции, открыто сказал, что горжусь нашими дружественными отношениями с Россией, несмотря на то, что критика на этот счет содержалась в докладе Еврокомиссии о Сербии», — подчеркнул Вучич.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru