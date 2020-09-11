Армия Сербии отменила 200 акций из-за требования ЕС

Армия Сербии отменила около 200 военных акций с иностранными вооруженными силами, включая восемь крупных международных маневров. Об этом заявил министр обороны страны Александар Вулин, передает ТАСС.

«В следующие шесть месяцев предусматривалось восемь учений с представителями других армий мира. Из этих восьми четыре планировались с армиями Востока, а четыре — с армиями Запада», — приводит агентство слова министра.

Отмечается, что за прошлый год Сербия провела 17 военных маневров, из которых четыре прошли с участием России, а 13 — с участием стран НАТО.

Ранее в сентябре стало известно, что Евросоюз потребовал у сербского государства отказаться от учений «Славянское братство», которые пройдут в Белоруссии. Полугодичная приостановка всех военных акций стала ответом на это давление и «единственным способом сохранить нейтралитет».

Учения «Славянское братство» пройдут на территории Белоруссии с 10 по 15 сентября. После них Белоруссия примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.

С марта 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Основными условиями присоединения к альянсу называются проведение ряда экономических реформ, изменения в области укрепления верховенства закона, развитие независимой судебной системы, защита свободы слова, а также нормализация отношений с Косово.