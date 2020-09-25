В Сербии разбился истребитель

Сербский истребитель МиГ-21 ВВС разбился в Сербии. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства обороны страны.

Отмечается, что это произошло во время «выполнения служебных задач» в районе села Брасина недалеко от города Мали-Зворник (запад страны). Самолет упал около 9 часов утра по местному времени (10:00 мск).

Отмечается, что на место происшествия уже отправили спасателей. Предположительно, пилот истребителя погиб.

22 сентября в Тверской области разбился истребитель Су-30. Отмечалось, что самолет упал в лесу, на земле разрушений не было. Пилоты успешно катапультировались и после приземления вышли на связь. В настоящий момент экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

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