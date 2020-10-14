Ведущая раскрыла старый роман с женатым политиком и попала в тюрьму

Американская телеведущая Мария Этенс (Maria Athens) обвинила Итана Берковица (Ethan Berkowitz), своего бывшего любовника, мэра города Анкориджа на Аляске, в публикации интимных снимков на сайте для несовершеннолетних. После этого она устроила драку с нынешним возлюбленным и попала в тюрьму, пишет Daily Mail.

Берковиц подтвердил, что несколько лет назад они с телеведущей состояли в отношениях. Он попросил прощения у жителей города и у своей семьи — политик и его супруга воспитывают двоих детей. «Мне очень стыдно за то, что я причинил боль моей семье и нашему сообществу. Я готов взять ответственность за свои действия», — сказал мэр Анкориджа, назвав неподобающими отношения, в которых он состоял.

9 октября Этенс разместила в Facebook видео, в котором обвинила политика в публикации фотографии своих гениталий на сайте для несовершеннолетних девочек. Мэр посчитал эти слова абсолютной ложью, в ответ телеведущая выложила фотографию спины и затылка обнаженного мужчины — она утверждала, что это Берковиц и что снимок является доказательством ее слов. Полиция провела расследование и не нашла связи между фотографией и мэром.

Спустя несколько часов после публикации Этенс устроила драку со своим нынешним возлюбленным, после чего ее арестовали. Во время задержания она попыталась ударить одного из полицейских, а также пинала дверь полицейского автомобиля. Позже стало известно, что в тот же день она оставила Берковицу голосовое сообщение, в котором угрожала мэру и его супруге убийством. На следующий день телеведущую выпустили под залог, а полиция взяла дом политика под охрану.