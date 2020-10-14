Директор российского магазина купил продукты воровке и растрогал ее

В Краснодарском крае директор магазина поймал воровку, решил сам купить ей продуктов и растрогал ее. Видео, на котором они вместе выбирают еду, опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».

«Ну ****** [воровать] шоколад — это не дело. (...) А подойти по чести сказать нельзя? (...) Хочешь кушать — подойди, скажи: "Я хочу есть"», — объяснил директор. Вместо двух плиток шоколада, которые пыталась украсть героиня видео, он купил ей колбасы и хлеба. На опубликованных кадрах можно заметить, как растроганная девушка плачет.

Оплатив покупку, директор магазина предупредил девушку, чтобы в следующий раз она не воровала: «Я так по чести к тебе не отнесусь. Все, иди».

Ранее живущий в Московской области предприниматель из Египта Яссин Эль Нуби стал помогать продуктами нуждающимся во время пандемии коронавируса, за что его обвинили в нарушении самоизоляции. Иностранец закупал продукты, фасовал их и бесплатно раздавал жителям Красногорска, Бутова и Мытищ. Узнав о его целях, поставщики делали скидки и подключались к процессу, объемы помощи выросли до нескольких сотен наборов, которые раздавались раз в три дня. По словам Эль Нуби, за время самоизоляции к нему обратилось много пенсионеров, приезжала женщина с годовалым ребенком.

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