Онколог рассказал россиянам о причинах возникновения рака языка

Рак языка может возникнуть у людей, у которых есть вредные привычки. Такую причину заболевания назвал онколог-хирург Михаил Мясникин в разговоре с Пятым каналом.

По словам Мясникина, в группе риска люди, которые курят, пьют крепкий алкоголь и жуют различные смеси. Фоновыми заболеваниями могут быть эритроплакия (появление возле корня языка алого пятна, сопровождающееся жжением), лейкоплакия (появление белых утолщений на внутренней стороне щек, деснах, дне рта и иногда на языке), трещины, язвы слизистой, хронические инфекции полости рта.

На серьезной стадии рака у пациента появляется плохой запах изо рта, также не исключены разрушение опухоли и кровотечения, рассказал онколог.

В сентябре сообщалось, что самым смертельным видом онкологического заболевания в России является рак дыхательных органов — за 2019 год от него умерли 50 тысяч человек. У трети пациентов рак выявляют на третьей и четвертой стадии. На последней чаще всего обнаруживается поражение легких, желудка, ободочной кишки и поджелудочной, а рак груди находят на более ранних этапах.

За последние 6 лет самым распространенным видом онокозаболевания является рак груди, но обычно его удается выявить на ранней стадии. Рак кожи в 2019 году стал самым выявляемым как у мужчин, так и у женщин. У детей до 17 лет чаще всего выявляли рак крови.