Самая красивая женщина в мире показала видео в бикини с отдыха на роскошной яхте

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, показала видео с отдыха на роскошной яхте. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

Знаменитость, которой 9 октября исполнилось 24 года, продолжила отмечать день рождения в компании друзей у моря. На размещенных кадрах она ныряет в воду вместе с подругой с борта судна, прогуливается по палубе и загорает в желтом бикини под громкую музыку. Ее образ дополняют массивные золотые украшения, солнечные очки и полосатая повязка на голове.

Это не первые снимки с праздника, которые Хадид разместила на своей странице. Ранее ее запечатлели в ярком бикини розово-оранжевого цвета с мокрыми волосами на фоне моря.

Кроме того, Белла Хадид показала убранство своего самолета ко дню рождения. Она попозировала на борту роскошного лайнера в компании подруг. Интерьер самолета был украшен панелями из дерева, а кресла отделаны кожей кремового оттенка. На кадрах супермодель запечатлена среди воздушных шаров в розовом топе, джинсовой куртке и брюках широкого кроя.