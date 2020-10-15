Проследившие сутки за детьми ученые выявили 186 контактов с разными предметами

Британский производитель мыла Lifebuoy в преддверии всемирного дня чистых рук провел исследование и узнал, что за сутки дети в среднем успевают потрогать около 186 предметов, пишет The Daily Mail.

Понаблюдав за детьми, специалисты составили список вещей и поверхностей, с которыми те взаимодействовали в течение 24 часов. Чтобы более наглядно продемонстрировать родителям важность соблюдения гигиены, участники эксперимента сделали снимок, на котором разложили все, к чему прикасались дети. На фотографии оказались игрушки, гаджеты, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, одежда, бытовая техника, а также множество других предметов.

Всемирный день чистых рук ежегодно отмечается 15 октября. Акция призвана напоминать людям о важности соблюдения гигиены.

Ранее Роспотребнадзор оценил эффективность мытья рук в борьбе с коронавирусной инфекцией. В ведомстве подчеркнули, что использование мыла снижает вероятность заражения COVID-19 на 36 процентов. Специалисты добавили, что это играет ключевую роль в борьбе с инфекцией.