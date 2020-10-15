Туристка поведала о прошедшем в поисках еды отпуске на популярном курорте России

Российская туристка, отдохнувшая летом на фоне пандемии коронавируса на популярном курорте Алтая, пожаловалась на отсутствие полноценного питания во время отпуска. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО.

По ее словам, в целом поездка по региону ее впечатлила, однако «вопросы вызывал сервис, которого там просто нет».

«Постоянно приходилось искать еду — в магазинах очереди и пустые полки, заведений мало, а для вегетарианцев их вообще нет», — пояснила собеседница агентства. Она подчеркнула, что ей вместе с попутчиком было сложно где-то поесть — в магазинах подходящие товары отсутствовали, а в одном из немногих работающих ресторанов они отравились.

Вдобавок, отметила путешественница, местные гиды не справлялись с потоком туристов, общественный транспорт был крайне грязным, а в местных объектах размещения было шумно.

Россиянка заключила, что для полноценного качественного отдыха на Алтае останавливаться необходимо в отелях исключительно люксового класса с высокими стандартами размещения. «Там и высокая кухня, и живой саксофон, и альбомы по искусству, но стоит такое удовольствие от 20 тысяч в сутки», — добавила она.

9 октября сообщалось, что Алтай вошел в число самых лучших мест на территории России для «лечения нервов». Кроме того, в десятке наиболее востребованных направлений для укрепления нервной системы оказался Крым, Ленинградская область, Калининградская область, Башкирия, Татарстан, Московская и Кемеровская области.