Перечислены лучшие места в России для «лечения нервов»

В сети перечислили самые лучшие места на территории России для «лечения нервов». Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опубликованные на сайте организации.

Согласно полученным данным, большинство российских туристов, 38,3 процента, укрепляют нервную систему во время отдыха в Крыму.

Не менее популярными среди путешественников считаются курорты Кавказских Минеральных Вод — туда восстанавливать психическое здоровье едут 18,6 процента респондентов, — а также Краснодарский край, пользующийся спросом у 16,7 процента отдыхающих.

Кроме того, в десятке наиболее востребованных направлений для лечения нервной системы оказался Алтай (12,75 процента), Ленинградская область (4,9), Калининградская область (2,94), Башкирия (1,96), Татарстан (1,96), Московская область (0,98) и Кемеровская область (0,98).

30 сентября сообщалось, что путешественники раскрыли главные преимущества отдыха на российских курортах. Самое большое впечатление на туристов производят красивая природа и живописная местность — об этом сообщили 40 процентов опрошенных. В то же время 21 процент отдыхающих высоко оценили местные развлечения и достопримечательности.