Знаменитости массово снялись в нижнем белье ради борьбы с раком

Знаменитости начали массово публиковать фотографии в нижнем белье розового цвета, принимая участие в благотворительной акции по борьбе с раком. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание в Page Six.

Звезды снимались в комплекте Kit Undergarments в рамках запущенной маркой акции. Согласно ее условиям, калифорнийский онкологический центр Women’s Cancer Research Foundation будет получать от компании по одному доллару за каждый опубликованный в соцсетях пост с хэштегом #kitstokickcancer. Кроме того, в фонд будут также направлены пять процентов от всех продаж компании за октябрь.

Фото опубликовано @behatiprinsloo

Так, например, в нижнем белье стоимостью 106 долларов (8266 рублей) попозировала актриса Кейт Хадсон (Kate Hudson). Ее запечатлели в квартире с собранными в пучок волосами. Звезда фильма «Аватар» Зои Салдана (Zoe Saldana), в свою очередь, сфотографировалась в бюстгальтере и трусах на стеклянном балконе на фоне океана.

Фото опубликовано @zoesaldana

В флешмобе также поучаствовали актрисы Дакота Фаннинг (Dakota Fanning) и Мишель Монаган (Michelle Monaghan), поп-исполнительница Кэти Перри (Katy Perry), комедиантка Минди Калинг (Mindy Kaling), а также модели Беати Принслу (Behati Prinsloo) и Никола Пельтц (Nicola Peltz).

Отмечается, что организация Women’s Cancer Research оказывает поддержку в ученым, профессорам и медицинским работникам, которые проводят исследования с целью разработки более эффективных методов ранней диагностики, лечения и профилактики рака у женщин.

Ранее в мае модели устроили дефиле в купальниках во дворах своих домов во время изоляции в рамках благотворительного проекта CR Runway With amfAR. Участницами онлайн-показа стали Карли Клосс, Винни Харлоу, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Эшли Грэм и другие.