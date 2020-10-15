Разъяснены роль и функции обновленного Государственного совета России

Роль и функции, а также «тяжеловесность» Государственного совета России, законопроект о котором внес в парламент президент страны Владимир Путин, определяется серьезным составом участников этого органа. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«Главным моментом является то, что в этот орган входят практически все ключевые государственные руководители федерального и регионального уровня. Плюс, у президента появляется возможность кооптировать туда дополнительно людей», — разъяснил он.

Эксперт отметил, что одной из основных функций обновленного Госсовета станет модерация между федеральными и региональными властями, которая «будет присутствовать просто в силу кадрового наполнения этого органа».

«Мне кажется, что и регионам это выгодно — наличие такого постоянного канала коммуникации с федеральной властью. То есть, это усиливает в том числе и губернаторский корпус», — полагает Минченко.

Вместе с тем, Госсовет будет выступать координатором всей системы публичной власти в России, взаимодействуя с правительством.

«Я думаю, у Госсовета будет, скорее, стратегическая функция. А за правительством будет реализация текущих планов — текущая плановая работа», — отметил политолог.

14 октября президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Инициатива главы государства реализует положения обновленной Конституции, общенародное голосование по изменению которой состоялось летом 2020 года.

Сейчас Госсовет является совещательным органом. В его состав входят спикеры Совета Федерации и Государственной Думы, полпреды президента в федеральных округах, губернаторы, а также руководители парламентских фракций.