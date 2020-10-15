Российские компании передумали искать нефть

Нефтедобывающие компании России планируют сократить бурение скважин в 2021 году. Они передумали искать нефть, поскольку пандемия коронавируса угрожает восстановлению цен и глобальному спросу, пишет Bloomberg со ссылкой на игроков рынка.

Производители, которые в текущем году снизили бурение на треть, могут сократить его еще на 20 процентов в 2021 году, сказал генеральный директор компании ERIELL Виталий Докунихин. В 2020-м расходы, связанные с освоением месторождений нефти, в России и бывшем Советском Союзе упадут на 31 процент (до 38,7 миллиарда долларов), прогнозируют эксперты.

По словам Докунихина, сокращения коснулись в основном дорогостоящего разведочного бурения, а также эксплуатационного бурения на недавно запущенных новых месторождениях, в том числе в Арктике. Старший директор по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил, что российские компании могут отложить запланированное бурение до 2022-2023 года, если спрос на сырье не восстановится.

Число нефтяных и газовых буровых установок в мире упало до рекордного минимума, что может поставить под угрозу добычу сырья. В сентябре этого года работало 1019 установок против 1050 в августе. При этом сентябрьский уровень оказался на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

США, к примеру, грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок.