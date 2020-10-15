Журналисты назвали самые культовые откровенные наряды звезд

Журналисты составили список культовых откровенных нарядов знаменитостей. Фотографии публикует The Sun.

Согласно материалу, при выборе образов для публичных мероприятий звезды нередко пользуются приемом «чем меньше одежды, тем лучше». В нарядах из прозрачной ткани они стали выходить на ковровую дорожку еще в девяностых годах прошлого века.

В таком виде, например, актриса Лиз Херли в 1994 году посетила премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны», в котором главную роль сыграл ее тогдашний возлюбленный Хью Грант. Ее запечатлели в облегающем платье люксового бренда Versace с глубоким декольте и разрезами по бокам, которые соединялись золотыми булавками.

В аналогичном образе топ-модель Кейт Мосс в 1993 году отправилась на вечеринку модельного агентства Elite в Лондоне. Она была в просвечивающем грудь платье на бретелях серебристого цвета и без бюстгальтера.

Фото опубликовано @234star

Британская актриса и манекенщица Келли Брук, в свою очередь, появилась на публике в 2000-м году в блестящем платье розового цвета, которое обнажало ее грудь, спину и ягодицы. На ней также были босоножки на каблуках.

По информации издания, фотомодель Эмбер Роуз не раз удивляла общественность чересчур откровенными образами. Папарацци сфотографировали ее на премии MTV в 2014 году в мини-платье, состоящем из серебряных цепей, и трусах в тон наряда.

В том же году албанская певица Блеона Керети (Bleona Quereti) попозировала на церемонии вручения American Music Awards в похожем образе: ее платье состояло из ткани, напоминающей кольчугу. На ней не было бюстгальтера, а на обнаженную грудь были прикреплены наклейки.

Фото опубликовано @irinashayk_regina

Кроме того, российская супермодель Ирина Шейк выходила в свет на вечеринку Vanity Fair в 2015 году в облегающем комбинезоне со стразами, который оголял ее тело. Наряд звезды был оформлен шлейфом из черной плотной ткани. В качестве обуви она выбрала классические лодочки на высоком каблуке.

Последней знаменитостью в списке стала поп-исполнительница Майли Сайрус. На фото она запечатлена в белом платье в сетку и меховой укороченной шубе того же цвета. Под просвечивающим тело нарядом видны черно-белые трусы и наклейки на груди.

Ранее в октябре 18-летняя дочь Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде как у матери в 90-х. Лилу Грэйс Мосс (Lila Grace Moss) засняли у ночного клуба Laylow в Лондоне в нижнем белье и черном платье длины макси из прозрачной ткани, которое просвечивала ее тело. Журналисты отметили, что в похожем образе появилась на публике ее мать в 1993 году.