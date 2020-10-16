Ребенок вышел на балкон и попал в реанимацию

Полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию после того, как вышел на балкон, у которого не было ограждения. Мальчик получил многочисленные переломы, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Лесхоз. Там с балкона на третьем этаже одного из жилых домов сорвались двое детей. Один мальчик упал на землю и травмировался, а чуть позже оттуда рухнул его младший брат, который, по словам соседей, приземлился на фундамент, получил переломы и был доставлен в больницу.

Оказалось, что мальчиков и еще четверых детей воспитывали мама и бабушка. Недавно женщины решили сделать на балконе ремонт, но денег хватило только на выравнивание пола и демонтаж ограждения. В итоге работы так и не закончили, а на балконе остались висеть веревки для белья. После падения братьев службы опеки отправили в медицинское учреждение их и остальных детей. О том, где на данный момент находится их мать, неизвестно.

В сентябре женщина сорвалась с балкона в городе Вичуга Ивановской области. Она была в гостях в одной из квартир и, выйдя на балкон, зацепилась за ограждение и упала вместе с ним на припаркованный внизу автомобиль. Пострадавшую госпитализировали и диагностировали у нее черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

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