«Безногая» телеведущая рассмешила зрителей

Зрители британского новостного шоу Newsnight посмеялись над телеведущей Эмили Мейтлис (Emily Maitlis) за ошибку в ее гардеробе. Из-за оптической иллюзии многим показалось, что у женщины нет ног. Отрывком передачи поделился пользователь Twitter Дэвид Шнайдер (David Scnheider).

Мейтлис пришла на эфир в светлом платье и черных колготках. В студии было слишком темно, поэтому ноги ведущей слились с темным полом. Из-за этого создавалось впечатление, что женщина буквально плывет по съемочной площадке.

Ситуация рассмешила зрителей. В соцсетях появилось множество шуток о том, куда пропали ноги журналистки. Например, один из пользователей Twitter написал, что 2020 год был настолько плохим, что даже ведущую новостей лишил конечностей. Другие сравнили женщину с известными безногими персонажами из поп-культуры: например, с расой мутантов из сериала «Доктор Кто» и с летающим волшебником Орко из мультфильма «Хи-Мен».

Сама Мейтлис с юмором отнеслась к ситуации. Она ретвитнула отрывок передачи с оптической иллюзией и пошутила, что работает из дома, а вместо нее по студии ходит голограмма.