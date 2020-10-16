В Госдуме оценили идею сделать 31 декабря выходным днем

Выходной день 31 декабря не повлияет негативно на экономику, если сохранить баланс рабочих и нерабочих дней. Так инициативу оценил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передают «Известия».

По словам Нилова, данная идея будет полезна, если учесть интересы и работников, и работодателей. Депутат напомнил, что есть сферы, представители которых будут работать даже в праздники — например, оперативные службы и некоторые отрасли услуг.

Ранее российское правительство определило праздничные выходные дни в 2021 году. 31 декабря, которое выпадает на пятницу, объявили выходным днем.